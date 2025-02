Exportações do agronegócio brasileiro têm a China como destino principal 2024 em análise: perspectivas e expectativas para 2025 Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 24/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/01/2025 - 02h00 ) twitter

Exportações Brasil - China

O Mundo Agro teve acesso à análise do desempenho do setor realizada pela DATAGRO, consultoria especializada. A China é um dos principais destinos dos produtos cultivados no Brasil.

Apesar de todos os problemas climáticos enfrentados em 2024, que afetaram lavouras de grãos, café e cana-de-açúcar, as exportações brasileiras se mantiveram resilientes. Houve queda, mas seguimos em frente.

De acordo com o levantamento realizado por especialistas da DATAGRO, em termos de receita, foram exportados US$ 165,13 bilhões em 2024, representando um recuo de 1,2% em relação à receita de 2023. Ainda assim, foi a segunda maior receita com exportações da história do setor, segundo a consultoria.

As vendas ao mercado chinês somaram US$ 49,7 bilhões, uma retração de 17,5% em comparação com 2023, o que representa US$ 10,54 bilhões a menos. A soja em grão continua sendo o principal produto exportado para os chineses. O país comprou 73,4% do total exportado de soja brasileira, uma redução de 2,6% na comparação anual.

Mas o que esperar deste ano após as medidas anunciadas durante a posse do presidente americano Donald Trump? Alta do dólar frente ao real?

Especialistas da DATAGRO acreditam na possibilidade de maior abertura de janelas de oportunidade para as exportações de grãos do Brasil, considerando que uma eventual tensão comercial entre os EUA e a China pode levar Pequim a ampliar a compra de soja e milho brasileiros em detrimento dos produtos norte-americanos.

Eles reiteram, no entanto, que, apesar da preferência pelo grão brasileiro em um cenário de guerra comercial com os EUA, a expectativa de desaceleração da economia chinesa impõe cautela quanto ao desempenho das exportações do agronegócio em 2025.