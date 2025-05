Fiat bate recorde de vendas na Agrishow 2025 com alta de 36% e liderança da Strada A marca reforça presença no agronegócio com destaque para a picape Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 19/05/2025 - 14h00 (Atualizado em 19/05/2025 - 14h00 ) twitter

Fiat Strada Ultra Cabine Dupla T200 Foto: Arquivo pessoal

A Fiat encerrou sua participação na 30ª edição da Agrishow com um crescimento de 36% nas vendas em relação ao ano passado. Marca oficial de picapes da feira, a Fiat se consolida como uma das preferidas do agronegócio brasileiro.

O grande destaque foi a Strada, com alta de 30% nas vendas em comparação à edição anterior. Líder de mercado por quatro anos consecutivos, o modelo ultrapassou as 39 mil unidades vendidas apenas em 2025 e segue como referência entre os produtores rurais pela sua versatilidade, economia e confiabilidade.

Fiat Strada Ultra Cabine Dupla T200 Foto: Arquivo pessoal

Com mais de 197 mil visitantes e R$ 14,6 bilhões em negócios movimentados, a Agrishow 2025 reforça o papel estratégico do agronegócio na economia nacional.

O Mundo Agro pegou a estrada rumo à cidade de Brotas, no interior de São Paulo, a bordo da Fiat Strada Ultra Cabine Dupla Turbo 200, flex, automática e com capacidade de carga de 650 kg. Foram mais de 500 quilômetros rodados entre rodovias e estradas de terra. Confortável e com bom espaço no banco traseiro, a picape apresentou ótimo desempenho em consumo: abastecida apenas uma vez com etanol, ainda restava meio tanque para a devolução à Stellantis.

Nas estradas de terra, com ou sem subidas, a Strada enfrentou bem os desafios, mostrando resistência e estabilidade. E tudo isso com o ar-condicionado ligado o tempo todo — item essencial nos 29 °C registrados ao longo do percurso.

