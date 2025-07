Foodtech da nova geração que começou com sopas vira referência em alimentação prática e saudável Criada por um casal de jovens empreendedores em Manaus, as receitas afetivas e sem aditivos miram a mesa dos brasileiros em todas as refeições Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 11/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

HolyFoods tem sopas desidratadas, macarrões proteicos, risotos e feijões com preparos rápidos Foto cedida: HolyFoods

Criada por um grupo de empreendedores manauaras, a HolyFoods nasceu para resolver um problema cotidiano comum: a dificuldade de manter uma alimentação saudável durante a correria do dia a dia, especialmente no jantar.

Apostando em sopas desidratadas com rótulos limpos, ingredientes naturais e sabores reconfortantes, a marca vem se destacando no mercado de alimentos funcionais e saudáveis.

Em entrevista ao Mundo Agro, os cofundadores Maria Eduarda de Souza e João Alexandre contam como a marca começou, os pilares que sustentam o negócio e os desafios de empreender em família — sempre com o propósito de simplificar a vida das pessoas por meio da comida de verdade.

João e Maria, da HolyFoods Foto cedida: HolyFoods

‌



Mundo Agro: Como surgiu a ideia de criar a HolyFoods e por que vocês decidiram começar com sopas desidratadas?

Maria Eduarda de Souza e João Alexandre: A ideia surgiu a partir de uma das nossas sócias, que tinha um empório saudável. Ela conversava muito com as clientes e percebia que todas buscavam um produto prático para o jantar. A maior dor era justamente conseguir manter uma alimentação saudável à noite, quando a gente chega cansado em casa, acaba pedindo delivery ou fazendo qualquer coisa rápida para comer.

‌



Então, a proposta da marca surgiu dessa dor: criar um produto fácil de preparar, aliado à rotina corrida que a maioria das pessoas tem hoje, que fosse nutritivo, realmente saudável e transparente.

Nosso principal pilar é o Clean Label, ou seja, o “rótulo limpo”. Muitas vezes vemos um produto nas prateleiras que se diz saudável, mas, ao ler os ingredientes, encontramos nomes que não conseguimos nem entender.

‌



Por isso, prezamos pela transparência: queremos que o consumidor reconheça cada ingrediente listado. Outro ponto essencial é o sabor. De nada adianta ter um conceito legal e um rótulo bonito se, na hora de provar, o produto não agrada.

Começamos pelas sopas porque somos de Manaus (AM), onde a sopa é considerada uma refeição completa, nutritiva e consumida o ano inteiro — mesmo no calor. Além disso, é prática, rica em fibras, carboidratos, proteínas e vitaminas.

As sopas desidratadas já existiam no mercado, mas nós queríamos inovar: reformular as receitas para que fossem mais naturais. Nosso cliente consegue ver os ingredientes em sua forma original ganhando vida na panela — batata, cenoura, macarrão, grãos… Tudo isso sem aditivos e com muito sabor.

Começamos a vender no Sudeste no auge do verão, e deu super certo! As pessoas compraram a nossa ideia de uma alimentação prática, saudável, saborosa e com um toque de comfort food — aquela comida que não só alimenta, mas também conforta. Aos poucos, conseguimos quebrar preconceitos como “sopa não sustenta” ou “sopa não é jantar”.

Mundo Agro: Como vocês desenvolvem os produtos? De onde vêm as ideias para sabores e novas linhas?

Maria Eduarda de Souza e João Alexandre: No começo, tínhamos um time terceirizado para desenvolver as receitas, mas sempre participamos ativamente e aprendemos muito no processo. Hoje, já contamos com um time interno dedicado à inovação e desenvolvimento. Toda a equipe participa dos testes de sabor — tanto os colaboradores quanto os próprios clientes.

Nossa maior fonte de inspiração são as tendências globais. Investimos bastante na nossa formação como sócios, participando de grandes feiras internacionais de alimentação, como a Natural Products Expo na Califórnia e a SIAL em Paris.

Esses eventos nos conectam com novidades do mercado, tendências e ideias que adaptamos para o perfil do consumidor brasileiro. Também realizamos pesquisas com nossa comunidade de clientes fiéis para entender suas preferências.

Às vezes, eles desejam uma releitura da Holy (como carinhosamente chamamos a marca). Foi assim que nasceu nossa linha de risotos, lançada recentemente na Naturaltech.

A ideia surgiu da demanda dos próprios consumidores. Decidimos inovar nessa categoria com base em tudo que já estudamos sobre tendências: risotos com 20g de proteína vegetal, um mix de vitaminas e minerais como ferro, zinco, vitaminas B6, B12 e C — todos micronutrientes que o brasileiro costuma ter deficiência.

Buscamos também sabores indulgentes. Já existiam risotos desidratados de tomate, milanês, legumes. Nós quisemos surpreender: criamos versões de queijo e camarão, todos com ingredientes naturais e sem aditivos.

Mundo Agro: Como é feita a escolha dos fornecedores dos alimentos para as sopas desidratadas? Vocês compram de pequenos produtores? Há preocupação com economia circular ou orgânicos?

Maria Eduarda de Souza e João Alexandre: A escolha dos fornecedores é um processo bastante criterioso. Priorizamos qualidade, segurança e rastreabilidade.

Como todos os nossos produtos são sem glúten, temos um cuidado extra para evitar contaminação cruzada, desde a origem até o processamento. Por isso, trabalhamos com parceiros que entregam laudos e certificações, alinhados com nossos padrões.

Acreditamos que comida de verdade começa na base: com quem planta, colhe e mantém a qualidade até o momento da entrega.

Mundo Agro: A HolyFoods lançou a primeira sopa com melatonina do Brasil. Como foi unir alimentação e melatonina?

Maria Eduarda de Souza e João Alexandre: Esse projeto é muito especial para nós. A ideia surgiu com a liberação da Anvisa para o uso da melatonina, e também da percepção de que muitos brasileiros têm dormido mal — muitas vezes, não por problemas médicos, mas por hábitos ruins, como jantares pesados ou rotinas aceleradas.

Nossa missão é justamente essa: descomplicar a rotina e devolver tempo às pessoas. Criamos um produto que promove um ritual de ceia leve, um momento de pausa antes de dormir.

Essa sopa é instantânea, leve e rica em proteína vegetal. Basta adicionar água quente e, em dois minutos, está pronta. É prática, portátil e ajuda a saciar sem pesar o organismo — o que permite um sono mais tranquilo, pois o corpo não fica sobrecarregado com a digestão.

Além disso, ela contribui para o bem-estar intestinal e prepara o organismo para o descanso. Comer bem e dormir bem são pilares da saúde, e essa sopa entrega exatamente isso.

HolyFoods tem sopas desidratadas, macarrões proteicos, risotos e feijões com preparos rápidos Foto cedida: HolyFoods

Mundo Agro: Qual é o produto líder de vendas e por que vocês acreditam que ele se destacou?

Maria Eduarda de Souza e João Alexandre: Nosso campeão de vendas até hoje é a Sopa da Vovó, uma das primeiras que lançamos.

Acreditamos que o sucesso dela vem do apelo emocional. Sempre falamos sobre essa ideia de comfort food, de lembrar bons momentos em família.

Vivemos num ritmo tão acelerado que, muitas vezes, não conseguimos nos conectar com quem amamos. Essa sopa traz esse sabor afetivo, aquela lembrança do caldinho da vó quando a gente ficava doente. Costumamos dizer que é um “abraço em forma de comida”.

É uma sopa leve e muito gostosa, com macarrão, legumes, batata, cenoura… Bem caseira mesmo. E acreditamos que tudo isso faz dela nosso produto mais querido e vendido.

Mundo Agro: O que significa “comida de verdade” para vocês?

Maria Eduarda de Souza e João Alexandre: Para a HolyFoods, “comida de verdade” é aquela que nutre, conforta e respeita o corpo. Tudo o que colocamos nas nossas caixinhas é natural, sem aditivos, sem ingredientes que o cliente não reconheça.

Mas também precisa ser acessível e saborosa. Queremos que nossos produtos tenham o mesmo carinho e cuidado que colocamos quando cozinhamos em casa.

Acreditamos no equilíbrio: não nos extremos da dieta restritiva, nem no fast food vazio. Comida de verdade é sobre autocuidado, saúde e longevidade — tudo isso de forma simples, prática e sem radicalismos.

Mundo Agro: Vocês empreendem em família e trabalham juntos. Qual é o segredo desse sucesso?

Maria Eduarda de Souza e João Alexandre: Trabalhar em família tem muitos desafios, especialmente o de não deixar o relacionamento pessoal virar só trabalho. A gente precisa estar sempre atento a isso.

Mas existe algo muito valioso: a parceria e a confiança. Não há pessoas em quem confiamos mais do que na nossa própria família. Queremos crescer juntos.

Somos quatro sócios, cada um com habilidades em áreas diferentes e complementares. Isso é essencial. Cada um tem liberdade em sua área, mas todos confiam no trabalho do outro.

E, por sermos família, é mais fácil lembrar por que começamos e para onde queremos ir. Isso fortalece nossa união como sócios. Apesar dos desafios de separar o pessoal do profissional, no fim, vale muito a pena.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp