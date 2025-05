GAC traz ao Brasil ecossistema completo da mina à reciclagem de baterias Montadora chinesa prevê instalação de estações de recarga, e o agro também está no radar da marca Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 25/05/2025 - 13h00 (Atualizado em 25/05/2025 - 13h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

GAC apresentou seus carros elétricos e híbridos durante evento em São Paulo Foto: Arquivo pessoal

Os carros da montadora GAC começaram a ser vendidos neste final de semana no Brasil. São cinco modelos, entre elétricos e híbridos. O investimento é bilionário e os carros apresentam design futurista, segurança e muita tecnologia.

O Mundo Agro esteve no lançamento e conversou com o Danilo Rodil, diretor comercial da marca.

‌



Danilo Rodil, diretor comercial da GAC no Brasil Foto cedida: Danilo Rodil

Mundo Agro: Danilo, eu fiquei surpresa com a questão da recarga. Esse é o grande diferencial também, além de toda a tecnologia e dos preços atrativos?

Danilo Rodil: Mas isso é todo um desenvolvimento de tecnologia. A tecnologia da GAC — você viu na apresentação — a gente tem uma tecnologia fantástica em pesquisa e desenvolvimento. Eu dei o exemplo de uma bateria que está em teste e deve gerar mais de mil quilômetros. A questão desse investimento na bateria nova são provas concretas de que a GAC investe muito em pesquisa e desenvolvimento.

‌



Mundo Agro: Por ser uma montadora que tem carros híbridos e elétricos, ela diretamente já ajuda na redução de emissões de carbono. Quais outras ações de ESG da empresa?

Danilo Rodil: A gente vai também trazer para o Brasil a questão dos postos de recarga — que chamamos de eletropostos da GAC — para desenvolver o mercado. Porque o mercado brasileiro tem um potencial muito grande, já que a energia é limpa. Então, para o Brasil utilizar carros elétricos é fantástico. A gente está buscando parcerias — algumas muito fortes — para poder expandir no Brasil inteiro.E ntão, um dos projetos é esse projeto dos eletropostos, que a gente já vai iniciar com uma das parcerias (que eu ainda não posso falar, porque não foi fechada; está sob embargo, né?).Mas a gente já vai iniciar com uma estação na Faria Lima, e aí vamos desenvolver os eletropostos da GAC para fomentar o mercado e suportar a mobilidade elétrica.

‌



Mundo Agro: Qualquer desses modelos apresentados aqui eu posso colocar lá na fazenda, na estrada de terra? Vai rodar bem?

Danilo Rodil: Vai.

Mundo Agro: No vídeo de apresentação da GAC, vocês mostraram uma caminhonete. Já tem previsão de trazê-la para o Brasil? Eu quero colocá-la na fazenda — até porque o produtor rural está envolvido nesse contexto.

Danilo Rodil: Ainda não tenho essa informação. Mas, quando vier, você vai poder testar.

Confira abaixo um pouco do que foi o lançamento dos modelos em São Paulo.

E, a entrevista com o CEO da GAC, Alez Zhou e com o presidente de relações institucionais da GAC no Brasil, você pode assistir aqui

Montadora chinesa chega ao Brasil com investimento bilionário – Noticias R7

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp