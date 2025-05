Inovações da TOTVS levam inteligência artificial ao varejo de alimentos Empresa destaca soluções com precificação inteligente e gestão de estoque focadas em eficiência e sustentabilidade Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 09/05/2025 - 14h00 (Atualizado em 09/05/2025 - 14h00 ) twitter

IA e automação são destaques da TOTVS no varejo alimentar Foto cedida : TOTVS

A empresa é uma das participantes do APAS SHOW 2025, considerada a maior festival de alimentos e bebidas das Américas e o principal encontro supermercadista do mundo, e que acontece de 12 a 15 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo.

A TOTVS apresentará soluções tecnológicas voltadas ao varejo alimentar. Entre os destaques estão ferramentas com inteligência artificial para precificação estratégica, controle de validade em tempo real e gestão eficiente de estoque. Para a empresa, o maior desafio não está apenas na adoção da tecnologia, mas em aplicá-la de forma inteligente para reduzir desperdícios, aumentar a rentabilidade e promover um varejo mais sustentável.

O Mundo Agro conversou com o João Giaccomassi, diretor para Varejo Supermercados da TOTVS.

João Giaccomassi, diretor para varejo supermercados da TOTVS Foto cedida: TOTVS

Mundo Agro: Quais são as principais novidades que a TOTVS está trazendo para a APAS Show deste ano?

João Giaccomassi: A TOTVS apresentará todo o seu portfólio completo de soluções para atender as demandas e tendências do setor supermercadista, com destaque para novas funcionalidades que preparam e apoiam os clientes na jornada da Reforma Tributária, que vai trazer mudanças importantes para o segmento de varejo alimentar. Entre as soluções estão os nossos softwares de gestão especializados, como o TOTVS Varejo Supermercados – Linha Consinco, sistema de gestão completo para supermercados e atacarejos, abrangendo desde o controle de vendas e precificação até os módulos fiscal e contábil; e o TOTVS Distribuição e Varejo – Linha Winthor, sistema de ERP líder no setor atacadista distribuidor.

Olhando também para a modernização e otimização da operação nas lojas, temos o sistema TOTVS Varejo Supermercados Pricing Insights, que analisa uma grande quantidade de dados proprietários e de mercado, possibilitando definir de forma mais inteligente e estratégica os preços de cada item comercializado, por meio de algoritmos treinados por machine learning. Destaque também para o app Minha Gestão de Lojas, que possibilita uma gestão mais eficiente do controle de estoque e o monitoramento do comportamento de vendas com objetivo de evitar excessos e rupturas, reduzindo o custo da operação, além da possibilidade de auditar preços diretamente na prateleira por meio da Realidade Aumentada.

Mundo Agro: Haverá novas ferramentas voltadas ao segmento de alimentos perecíveis? Como as soluções da TOTVS auxiliam no monitoramento não apenas do estoque, mas também da validade, armazenamento e qualidade dos produtos?

João Giaccomassi: A nossa solução TOTVS Varejo Supermercados WMS já endereça funcionalidades para controle da validade dos produtos e controle de tempo de prateleira das mercadorias, indicando a melhor localização dos produtos de acordo com a validade, facilitando a movimentação rápida desses itens. O sistema também avisa o gestor quando o prazo de validade se aproxima, permitindo que tome medidas para acelerar o giro de estoque e evitar perdas.

Mundo Agro: As soluções apresentadas contam com o uso de Inteligência Artificial? Se sim, de que forma essa tecnologia está sendo aplicada?

João Giaccomassi: Dentro do nosso portfólio de soluções especializadas para varejo alimentar, temos o TOTVS Varejo Supermercados Pricing Insights, solução que une a nossa expertise de atuação no segmento com o poder da Inteligência Artificial, possibilitando uma precificação mais inteligente, facilitando este processo e garantindo uma margem de lucro competitiva.

A ferramenta possui algoritmos treinados por machine learning, que têm a capacidade de analisar uma grande quantidade de dados proprietários e de mercado, possibilitando definir de forma mais inteligente os preços de cada item comercializado. O sistema avalia custos e concorrência, além de gerar preços dinâmicos com base em simulações a partir de cenários personalizados. A solução possui integração nativa com o TOTVS Varejo Supermercados – Linha Consinco, ERP (sistema de gestão) especializado para as demandas operacionais e administrativas do varejo supermercadista.

Mundo Agro: Na visão da TOTVS, qual tem sido o maior desafio enfrentado pela empresa em 2025?

João Giaccomassi: Acredito que nosso maior projeto no momento é apoiar, educar e equipar nossos clientes a passarem pela jornada da Reforma Tributária. Temos uma equipe altamente especializada e que tem acompanhado de perto todas as mudanças fiscais da nova legislação e seus impactos para a gestão dos negócios, possibilitando que nossos sistemas estejam totalmente preparados para atender este que será um momento de profunda transformação para todos os setores da economia do país, incluindo o setor supermercadista.

Mundo Agro: Quais são as projeções de negócios da TOTVS para esta edição da APAS Show, em comparação com a edição anterior?

João Giaccomassi: A APAS Show é um momento muito importante do nosso calendário anual, já que é o maior evento do setor. É uma oportunidade tanto de mostrarmos ao mercado as inovações do nosso portfólio, como para estarmos por dentro dos principais debates do setor, além de um meio importante de relacionamento com nossos clientes e prospects. Não podemos abrir projeções numéricas, mas estamos certos de que teremos grandes oportunidades de negócio durante o evento.

Mundo Agro: Na sua opinião, o uso da tecnologia vai além da redução do desperdício de alimentos — ele também pode otimizar toda a operação dos clientes. Concorda que o desafio está em saber aplicar corretamente as ferramentas disponíveis?

João Giaccomassi: Concordo plenamente. A tecnologia tem um papel essencial que vai muito além da redução do desperdício, ela pode transformar toda a operação de supermercados e empresas que trabalham com o varejo de alimentos perecíveis, desde o planejamento de compras e o controle de estoque até a precificação dinâmica e a gestão de validade em tempo real.

E, sim, o verdadeiro desafio está em saber aplicar essas ferramentas de forma estratégica, considerando as particularidades de cada negócio. Não basta apenas adotar soluções tecnológicas de ponta; é preciso treinar as equipes, integrar os sistemas aos processos internos e, principalmente, usar os dados gerados de maneira inteligente.

Quando bem aplicada, a tecnologia não só evita perdas, mas melhora a experiência do consumidor, aumenta a eficiência operacional e, consequentemente, a rentabilidade do negócio.

Mundo Agro: Como a TOTVS enxerga o papel da tecnologia na promoção da sustentabilidade no varejo, especialmente no setor de alimentos? Há soluções voltadas à redução do impacto ambiental e à automação de processos mais sustentáveis?

João Giaccomassi: Aqui na TOTVS entendemos que a tecnologia é uma aliada importante da sustentabilidade nos negócios, sobretudo no varejo, especialmente quando falamos do setor de alimentos, que lida com grandes volumes de produtos perecíveis e desafios logísticos complexos. Nossas soluções são desenvolvidas com foco em eficiência, rastreabilidade e redução de desperdícios — pilares fundamentais para um varejo mais sustentável.

Por exemplo, contamos com ferramentas de gestão de estoque que monitoram a validade dos produtos em tempo real facilitando a tomada de decisões preventivas, como promoções direcionadas e remanejamento entre lojas, evitando o descarte desnecessário. Também oferecemos sistemas de precificação dinâmica e análise de demanda que ajudam a ajustar compras e ofertas com maior precisão, minimizando excessos e perdas.

Além disso, temos soluções voltadas à automatização de processos, como a gestão de energia e recursos, que contribuem para a redução do impacto ambiental das operações. Acreditamos que a digitalização inteligente não só melhora os resultados do negócio, mas também impulsiona práticas mais responsáveis e alinhadas às expectativas do consumidor moderno.

