Maior encontro global da bioenergia retorna com inovação e negócios

De 12 a 15 de agosto acontece a feira que movimenta bilhões e conecta os principais players do setor sucroenergético e bioenergético

Mundo Agro|Fabi Gennarini

Sertãozinho recebe líderes do agro e da bioenergia na Fenasucro & Agrocana 2025 Foto cedida: Fenasucro & Agrocana

A 31ª edição da Fenasucro & Agrocana, maior feira mundial dedicada à bioenergia, acontece entre os dias 12 e 15 de agosto em Sertãozinho, interior de São Paulo.

Com mais de R$ 10,7 bilhões movimentados na última edição, o evento promete superar esse número em 2025, reunindo produtores, empresários, pesquisadores e compradores internacionais em uma plataforma única para negócios, inovação e troca de conhecimento.

  • A 31ª edição da Fenasucro & Agrocana acontece de 12 a 15 de agosto em Sertãozinho, SP.
  • Evento promete movimentar mais de R$ 10,7 bilhões, reunindo grandes players do setor de bioenergia.
  • Mais de 100 horas de conteúdo abordando energias renováveis e tecnologias sustentáveis estarão em pauta.
  • Rodadas de Negócios Internacionais conectarão empresas brasileiras a compradores de diferentes continentes.

Com programação que soma mais de 100 horas de conteúdo, a feira destaca debates sobre energias renováveis, como biogás, hidrogênio verde e captura de carbono, além de apresentar tecnologias avançadas para mecanização, automação e sustentabilidade.

A participação de grandes nomes do setor, como Roberto Rodrigues e Henry Joseph Jr., reforça o papel do evento como referência em mobilidade sustentável e inovação.


Outro destaque são as Rodadas de Negócios Internacionais, que conectam 67 empresas brasileiras a 28 compradores estrangeiros de diversos continentes, fortalecendo a posição do Brasil como líder mundial na produção de bioenergia.

A responsabilidade ambiental também é prioridade, com o programa Canaoeste Green compensando as emissões de gases geradas pela feira por meio da preservação de áreas nativas.

