Evento discute o papel dos biocombustíveis na mobilidade de baixo carbono

RESUMO DA NOTÍCIA A FenaBio ocorrerá na 31ª Fenasucro & Agrocana, em Sertãozinho, SP, de 12 a 15 de agosto.

O evento reunirá especialistas em biocombustíveis e mobilidade sustentável, focando na transição energética.

Serão discutidos os impactos sociais, econômicos e ambientais do biodiesel e as rotas tecnológicas para transporte de baixo carbono.

A trilha de mobilidade sustentável combina setores automotivo, agro e bioenergia, essenciais para a economia brasileira.

FenaBio debate desafios e oportunidades da transição energética Foto cedida: Fenasucro&Agrocana

A FenaBio integra a 31ª Fenasucro & Agrocana, considerado o maior evento de bioenergia e que acontece de 12 a 15 de agosto, em Sertãozinho, interior de São Paulo.

O evento, promovido pela RX Brasil, com apoio exclusivo do CEISE Br, reúne os principais fabricantes nacionais e internacionais de equipamentos, soluções e tecnologias voltadas à produção de biocombustíveis e energia limpa.

“A FenaBio foi criada para alinhar o potencial do setor bioenergético brasileiro com os novos cenários da transição energética. O futuro é de emissão negativa, e passa por soluções como biogás, hidrogênio verde e biocombustíveis avançados. Queremos transformar esse conhecimento em indústria e gerar valor para toda a cadeia”, disse Paulo Montabone, diretor da Fenasucro & Agrocana.

Os painéis reunirão executivos da indústria automotiva, especialistas em políticas públicas, pesquisadores e representantes da cadeia produtiva do biodiesel, etanol e SAF (combustível sustentável de aviação).

Com o tema “Mobilidade Sustentável: O Papel dos Biocombustíveis na Mobilidade de Baixo Carbono”, a Fenabio abordará o uso de biocombustíveis na aviação e transporte marítimo comercial, os impactos sociais, econômicos e ambientais do biodiesel e, ainda, uma análise das rotas tecnológicas mais promissoras para o transporte de baixo carbono, considerando a infraestrutura existente e a matriz energética brasileira.

“As trilhas da FenaBio foram pensadas para refletir os grandes temas estratégicos da transição energética e oferecer conteúdo técnico de excelência. A de mobilidade sustentável é uma das mais esperadas, pois conecta o setor automotivo, o agro e a bioenergia, três pilares da economia brasileira”, explicou Daniel Pereira, gerente de produto da RX, organizadora do evento.

