O Rancho Sertanejeiro e a experiência de viver o sertanejo de verdade Um olhar apaixonado sobre a Festa do Peão de Barretos e a vivência inesquecível proporcionada por Renato Sertanejeiro e sua equipe Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 30/08/2025 - 14h14 (Atualizado em 30/08/2025 - 14h14 )

Rancho Sertanejeiro, Barretos Foto cedida: Rancho Sertanejeiro e Renato Sertanejeiro

Uma vez no feed, e pronto: já dá vontade de estar lá. Quando a Festa do Peão de Barretos começa, são praticamente 24 horas de festa — sem parar!

Confesso: me cansei só de ver os stories e postagens do Rancho Sertanejeiro e do Renato Sertanejeiro...Quer conferir?

É só clicar, ficar com vontade e já se programar para Barretos 2026.

‌



Porque quem vive, entende: é a melhor experiência para quem ama o sertanejo de verdade.

Sou suspeita pra falar. Quando estive com Jerônimo Muzetti, presidente de Os Independentes (organizadores da festa), ele me disse:

‌



“Barretos é emoção.”E é exatamente isso.

A frase “Só se vive uma vez” nunca fez tanto sentido. Ainda mais depois dos desafios que a vida coloca no nosso caminho.

‌



O Rancho Sertanejeiro é top. Uma festa à parte. E com toda a mordomia: organização impecável, marcas parceiras, apoio à música sertaneja — à nossa essência.

Renato, você é o cara. Aliás, parabéns também a toda a sua equipe — que entrega tudo com profissionalismo e paixão.

Carismático, profissional, visionário. E olha que eu nem te entrevistei ainda! Mas o que dizer de tudo o que você entregou este ano?

Renato Sertanejeiro Foto cedida: Renato Sertanejeiro

Você levou Barretos para quem não pôde estar lá — pelas redes sociais, pelos bastidores, pela emoção.

Artistas incríveis passaram (e continuam passando) pelo Rancho. Até a embaixadora de Barretos.

Mas o mais bonito é que você também abriu espaço para quem está começando. E isso, ninguém esquece.

Que em 2026, o Rancho Sertanejeiro continue sendo esse exemplo de experiência única, pra quem ama o sertanejo — pra quem vive a nossa cultura.

Nossa essência.

