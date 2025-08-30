O Rancho Sertanejeiro e a experiência de viver o sertanejo de verdade
Um olhar apaixonado sobre a Festa do Peão de Barretos e a vivência inesquecível proporcionada por Renato Sertanejeiro e sua equipe
Uma vez no feed, e pronto: já dá vontade de estar lá. Quando a Festa do Peão de Barretos começa, são praticamente 24 horas de festa — sem parar!
Confesso: me cansei só de ver os stories e postagens do Rancho Sertanejeiro e do Renato Sertanejeiro...Quer conferir?
É só clicar, ficar com vontade e já se programar para Barretos 2026.
Porque quem vive, entende: é a melhor experiência para quem ama o sertanejo de verdade.
Sou suspeita pra falar. Quando estive com Jerônimo Muzetti, presidente de Os Independentes (organizadores da festa), ele me disse:
“Barretos é emoção.”E é exatamente isso.
A frase “Só se vive uma vez” nunca fez tanto sentido. Ainda mais depois dos desafios que a vida coloca no nosso caminho.
O Rancho Sertanejeiro é top. Uma festa à parte. E com toda a mordomia: organização impecável, marcas parceiras, apoio à música sertaneja — à nossa essência.
Renato, você é o cara. Aliás, parabéns também a toda a sua equipe — que entrega tudo com profissionalismo e paixão.
Carismático, profissional, visionário. E olha que eu nem te entrevistei ainda! Mas o que dizer de tudo o que você entregou este ano?
Você levou Barretos para quem não pôde estar lá — pelas redes sociais, pelos bastidores, pela emoção.
Artistas incríveis passaram (e continuam passando) pelo Rancho. Até a embaixadora de Barretos.
Mas o mais bonito é que você também abriu espaço para quem está começando. E isso, ninguém esquece.
Que em 2026, o Rancho Sertanejeiro continue sendo esse exemplo de experiência única, pra quem ama o sertanejo — pra quem vive a nossa cultura.
Nossa essência.
