Safras de feijão, arroz e trigo em 2025 devem crescer em Santa Catarina Mesmo com questões climáticas e pragas, produções têm projeções de alta Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 30/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/01/2025 - 02h00 )

Produção de feijão em Santa Catarina deve crescer Secretaria da Agricultura e Pecuária SC/Divulgação

Ainda analisando o cenário de Santa Catarina com base nos dados do Boletim Agropecuário do Observatório Agro Catarinense, feito pela Epagri e pela Secretaria de Agricultura e Pecuária (SAR), observamos que as safras de outros grãos também apresentam boas perspectivas.

No caso do arroz, por exemplo, o plantio da safra 2024/25 foi concluído, abrangendo uma área de 145,3 mil hectares e com uma produção estimada em 1,269 milhão de toneladas. Segundo o boletim, isso representa um crescimento de 9,52% em relação à safra anterior, que foi impactada por adversidades climáticas e pragas.

Já para o feijão, as estimativas atuais apontam crescimento tanto na área plantada, com um aumento de aproximadamente 7,50%, quanto na produtividade média, que deverá crescer 11,11%. Assim, a produção total deve registrar um incremento de 19,45%, com um volume colhido estimado em cerca de 57,3 mil toneladas de feijão na 1ª safra.

Desse total, 41 mil toneladas são do tipo feijão-preto, enquanto 16 mil toneladas, tipo feijão-carioca.

Cultivo de trigo SC Foto cedida - Secretaria da Agricultura e Pecuária SC

No caso do trigo, a expectativa é de um crescimento significativo na produção estadual, com um aumento de 38%, alcançando 426 mil toneladas. Essa recuperação é atribuída à melhora na produtividade média estadual, que subiu para 3.452 kg/ha, em comparação aos 2.237 kg/ha obtidos na safra de 2023. Isso representa um incremento expressivo de 54%, de acordo com os dados do boletim.