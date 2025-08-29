São Paulo recebe Festival de Massas 100% Veganas da Vegnice Evento gratuito no Espaço Cultural Elza Soares traz gastronomia artesanal e pratos internacionais Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 29/08/2025 - 14h00 (Atualizado em 29/08/2025 - 14h00 ) twitter

Festival Vegnice traz massas 100% veganas a São Paulo Foto cedida: Vegnice – Festival de Massas

São Paulo recebe no domingo, dia 31 de agosto, mais uma edição do Vegnice – Festival de Massas.

O destaque desta edição é a gastronomia vegana, com foco em massas artesanais inspiradas na tradição italiana, mas com releituras criativas e inclusivas.

O público poderá saborear lasanha, nhoque, macarrão, fricassê, fogazza, pizzas e outras receitas típicas, todas livres de ingredientes de origem animal. Para adoçar, sobremesas como o cannoli vegano completam a experiência.

O evento também contará com pratos da culinária internacional, incluindo opções orientais, e alternativas sem glúten e sem açúcar, garantindo que todos aproveitem as delícias de forma inclusiva.

Além da gastronomia, o Festival terá muita música, feira de artesanato e espaço pet friendly. Realizado desde 2014, o Vegnice é o maior evento vegano do estado de São Paulo, promovendo alimentação saudável, inclusão, consciência ambiental e bem-estar coletivo.

A feira acontece no Espaço Cultural Elza Soares (Alameda Eduardo Prado, 474 – Campos Elísios), das 11h às 19h, com entrada gratuita e programação para toda a família.

