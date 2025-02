Conheça os segredos da venda online de flores A média de gastos é de R$ 200 e, nas datas sazonais como o Valentine’s Day, quem mais compra são os homens com mais de 25 anos Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 14/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/02/2025 - 02h00 ) twitter

Vendas online de flores aumenta em datas sazonais Foto cedida: Ibraflor

A venda online de flores começou praticamente com a chegada da internet. As startups brasileiras no setor de floricultura desbravaram esse mercado, que ganhou destaque por oferecer entregas em até 1 hora.

Num primeiro momento, houve a suspeita de que isso significaria o fim das floriculturas físicas. Mas não. Existe mercado para todos. As bancas 24 horas continuam funcionando numa das tradicionais avenidas de São Paulo, a Avenida Doutor Arnaldo, e você ainda pode encontrar flores à venda nas feiras livres, supermercados, gardens e até em máquinas automatizadas espalhadas pela cidade.

“Isso é o que me faz dizer: Eu vejo flores em você,” como diz a letra de Flores em Você, da tradicional banda paulista Ira!.

Quem aqui lembra da sua primeira compra de um buquê de rosas? Ou da flor que você presenteou alguém querido, ou até daquelas flores que você recebeu como uma pequena amostra de amor?

‌



É isso. Dar e receber flores representa um gesto de carinho e afeto. Não existe sensação mais agradável do que quando o porteiro interfona e diz: “Entrega de flores, Fabiana.”

E hoje, é Dia dos Namorados em várias partes do mundo, e o Valentine’s Day é uma das datas de vendas mais importantes para o setor.

‌



Mas como as startups brasileiras conseguem garantir que uma flor ou planta chegue em perfeitas condições, em todo o Brasil, em até 1 hora?

Eu conversei com Clóvis Souza, fundador e CEO da Giuliana Flores, para entender mais sobre o mercado de vendas online e descobrir o segredo para uma entrega perfeita em uma startup, além das expectativas para este ano.

‌



Clóvis Souza, fundador e CEO da Giuliana Flores Foto cedida : Giuliana Flores

Mundo Agro: Qual expectativa da empresa esse ano?

Clóvis Souza : A Giuliana Flores espera crescer 30% em relação ao ano anterior. Como planos para esse ano, temos em foco aumentar ainda mais a presença em outras cidades do Brasil, expandir as lojas físicas e franquias, realizar parcerias com marcas de todos os segmentos para ampliarmos portfólio para clientes e investir no clube de assinatura de flores.

Mundo Agro: Qual é a melhor data para a venda de flores?

Clóvis Souza: As melhores datas são: Dia da Mulher, Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia da Secretária.

Mundo Agro: Quais são as flores mais vendidas?

Clóvis Souza: As flores mais vendidas e procuradas aqui são as orquídeas, as rosas encantadas, as rosas-vermelhas e as flores-do-campo.

Mundo Agro: Quais as regiões que mais compram flores online?

Clóvis Souza: São Paulo e Rio de Janeiro são as cidades que mais compram flores online atualmente. As opções variam muito entre orquídeas, rosas encantadas, rosas-vermelhas e flores-do-campo.

Mundo Agro: Qual perfil de quem compra flor online? E, em média, de quanto é o gasto?

Clóvis Souza: Durante o ano quem mais compra são mulheres com mais de 30 anos, porém nas datas sazonais são os homens com mais de 25 anos. Em média um cliente gasta R$ 200,00.

Mundo Agro: Qual é a flor mais cara disponível para comprar na plataforma?

Clóvis Souza: É o mega buque com 1000 rosas brasileiras que custa R$10.982,00. No entanto, o valor se dá pela quantidade de flores e o trabalho que dá para a montagem.

Mundo Agro: Como foi o ano de 2024?

Clóvis Souza: Em 2024, a Giuliana Flores realizou 800 mil entregas, crescendo 20% em relação ao ano anterior. A empresa também contou com um ano cheio de novidades, inaugurado mais um Vending Machine em São Paulo, inaugurado 4 lojas físicas (Guarulhos e Higienópolis, Perdizes, Moema), expandindo sua atuação o Rio de Janeiro e levando o Clube de Assinaturas para o interior de São Paulo.

Mundo Agro: Agora, uma pergunta pertinente... Qual é o segredo para vender flores online? É um produto difícil, delicado... Como garantir que o presente chegue até o cliente perfeito?

Clóvis Souza: Apostar em fornecedores que tenham qualidade em seus produtos e investir no armazenamento adequado para resfriamento das flores, trazer lançamentos, produtos novos e novas opções de presenteáveis com frequência.

E aí? Hoje você vai presentear alguém com uma flor? Não precisa ser por causa da data. Uma flor é símbolo de amor, agradecimento, celebração, votos de saúde, felicitações e alegria...

O Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor) tem apostado no potencial do Valentine’s Day e trabalha para consolidá-lo como uma data estratégica para o setor de flores e plantas no Brasil. Em 2019, uma pesquisa realizada em parceria com a ESPM JR, revelou a relevância dessa data para as flores e plantas, destacando sua conexão emocional com o consumidor.

“É a ocasião perfeita para valorizar as relações que tornam a vida mais especial. Por isso, buscamos unir toda a cadeia produtiva em campanhas institucionais que incentivem homenagens a ‘todas as formas de amor’ no dia 14 de fevereiro. Afinal, essa data é uma excelente oportunidade para expressar afeto por alguém especial, como já acontece em diversos países”, explicou Jorge Possato, presidente do Ibraflor.

Eu vou escolher mais uma orquídea para plantar nas árvores em Itu, interior de São Paulo. No @mundoagro_por_fabigennarini, você confere como estão as minhas orquídeas que recebi e plantei.