Um porco e uma história incrível de empreendedorismo Uma ideia na cabeça, ao sair do trabalho, se transformou em dois grandes negócios de sucesso na zona norte de São Paulo Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 29/08/2025 - 14h00 (Atualizado em 29/08/2025 - 14h08 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Bruno Henrique, 36 anos, é empresário dos negócios Porco Atrevido e Comida de Porteco em São Paulo.

A ideia do Comida de Porteco surgiu em 2023, após o sucesso da hamburgueria Porco Atrevido, que começou com um delivery de feijoada.

Durante a pandemia, Bruno enfrentou desafios financeiros, mas decidiu continuar investindo nos negócios, priorizando a qualidade dos ingredientes.

Com a intenção de expandir, Bruno já pensa em abrir um novo empreendimento e foca em gerar empregos na região. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Bolinhos deliciosos e crocantes do Comida de Porteco Foto: Arquivo pessoal

O Do Campo ao Boteco traz hoje a história de Bruno Henrique de Paula Luciano, 36 anos, empresário do Porco Atrevido e do Comida de Porteco, na Zona Norte da cidade.

O Mundo Agro esteve no Comida de Porteco para uma daquelas conversas de boteco com Bruno e sua esposa, Geane.

Mundo Agro: Quando surgiu a ideia de abrir a Comida de Porteco?

Bruno Henrique: Surgiu em 2023, quando a gente já estava com o Porco Atrevido estabelecido (hamburgueria). E aí eu sempre quis ter outro negócio.

Mundo Agro: E tudo começou com um delivery de feijoada?

Bruno Henrique: Tudo começou com a feijoada na casa dos meus pais. A gente casou em 2015 e levamos um golpe do buffet que contratamos. Eu precisava arrecadar dinheiro novamente. Tive a ideia de fazer a feijoada. Além de preparar a comida, eu entregava panfletos quando voltava do trabalho. Descia no metrô Santana e caminhava 7 km até minha casa. E foi um negócio que começou com a família toda: minha mãe, irmã, pai e esposa. E foi um sucesso.

Mundo Agro: E quando você decide se aventurar nos hambúrgueres?

Bruno Henrique: Eu fui atrás de um curso na área de hambúrguer. Inclusive, algumas receitas que temos no Porco Atrevido, nossa primeira casa, eu literalmente sonhei.

Mundo Agro: Por acaso é o Lampião?

Bruno Henrique: O Lampião! Eu falei: “Gente, imagina um hambúrguer que é feito com costelinha suína e carne seca”.

Lampião é feito com costelinha suína, bacon e carne seca desfiada Foto cedida: Porco Atrevido

Mundo Agro: E aí foi só um passo para abrir o local onde ele funciona hoje, além do delivery?

Bruno Henrique: Em 2017 a gente começou a fazer hambúrguer. E, em 2019, inauguramos o espaço físico. Entupiu de gente. Não estávamos preparados.

Mundo Agro: E logo depois veio a pandemia. E aí?

Bruno Henrique: A gente estava começando a se destacar. Eu pensei: agora ferrou. Mas eu sempre fui meio louco da cabeça. Fiz vários empréstimos e nunca pensei em desistir.

Mundo Agro: O Porco Atrevido é um sucesso, e eu já falei das delícias de lá. Agora, o Comida de Porteco tem outra proposta.

Bruno Henrique: Completamente diferente. Oferecemos rodízio de comida de boteco toda terça e quarta-feira. Aos sábados, tem samba ao vivo. E todo dia tem o parmegiana Avalanche. A gente serve bolinho de milho com quatro queijos, de manjericão, tomate ralado e cebola ralada; bolinho de abobrinha com berinjela defumada e mix de queijos; e o nosso torresmo, que a gente marina por 24 horas, assa em baixa temperatura, congela e depois frita. Queremos que fique macio por dentro e crocante por fora.

Mundo Agro: Como é sua relação com fornecedores de produtos como carne de porco e mandioca?

Bruno Henrique: Mandioca eu só compro de uma pessoa há anos. Sempre mandioca fresca, nunca congelada. Isso faz toda a diferença.

Mundo Agro: Você fez vários empréstimos, obras, contratou pessoas, enfrentou desfalques e até a pandemia. Hoje está na luta, acompanhando de perto seus negócios. Qual é o maior desafio pra você?

Bruno Henrique: Mão de obra. Falta mão de obra qualificada. Eu pego o pessoal da região, dou a mão pra eles e falo: “Vem comigo, eu vou te ensinar”. Mas eu preciso que aprendam, que prestem atenção, que estejam junto. Meu time de cozinha tem gente de 18 anos — e a menina de 18 anos é a melhor da cozinha.

Mundo Agro: Empreender...

Bruno Henrique: Eu amo. É difícil, é muita burocracia, é estressante. E eu já estou pensando em empreender em outra área daqui a pouco. Talvez uma adega.

Mundo Agro: O que você espera para daqui a cinco anos?

Bruno Henrique: Espero que os negócios do grupo estejam consolidados, principalmente na minha região. É um prazer enorme gerar empregos aqui.

Mundo Agro: Porco Atrevido, Porteco, Porco... O que o porco representa na sua vida?

Bruno Henrique: Fé. Porque eu coloquei toda a minha crença e energia nessa marca. Foi através dela que hoje eu tive acesso a muitas coisas, inclusive a proporcionar à minha família coisas que jamais imaginei. Tudo aqui teve muita fé, sabe? Quase desisti, mas agora, se Deus quiser, é só pra cima.

Bruno Henrique de Paula Luciano, proprietário do Porco Atrevido e Comida de Porteco, e sua esposa Geane Foto: Arquivo pessoal

Mundo Agro: O Bruno me contou que você é muito conservadora.

Geane Soares: Sou. O Bruno é bem louco (risos). Eu acredito muito no potencial dele. Nosso, né? Ele me dá muita segurança, então acabo acatando as ideias dele. Claro, sempre dando minha opinião, colocando alguns pontos onde acho necessário.

Mundo Agro: Qual prato do cardápio tem a sua participação, já que você gosta de cozinhar?

Geane Soares: O bolinho de brócolis, o de berinjela, que eu adoro, o de queijo e milho. E a nossa polenta, que é feita aqui.

Mundo Agro: O que o “Porco” representa na sua vida?

Geane Soares: Tudo que temos hoje e tudo o que construímos foi graças ao Porco (Porco Atrevido, primeiro negócio).

