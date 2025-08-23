Zena Cucina traz a Ligúria à mesa de São Paulo Do pesto à focaccia, restaurante aposta em produtos locais para oferecer experiência autêntica da culinária genovesa Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 23/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/08/2025 - 02h00 ) twitter

Zena Cucina, um pedaço da Ligúria em SP Foto cedida: Zena Cucina

Há 16 anos na capital paulista, o restaurante Zena Cucina, sob o comando do chef Carlos Bertolazzi e do empresário Dudu Pereira, consolidou-se como referência em gastronomia da Ligúria — região do noroeste da Itália conhecida pelo pesto, pela focaccia e pelos vinhos típicos.

“Um dos nossos maiores desafios é apresentar receitas tradicionais, como o ragu de coelho, a clientes que não estão acostumados. Mas é um desafio prazeroso”, afirmou Dudu.

Ele destacou que a busca pela autenticidade vai desde os produtos trazidos diretamente da Itália — como o queijo stracchino, a farinha, o azeite e o pomodoro pelati — até ingredientes de pequenos produtores nacionais, como os cogumelos de Joanópolis (SP).

‌



Para Dudu, comida é paixão e afeto.

“É transmitir o que você tem dentro de você para o cliente. É coração”, definiu.

‌



Dudu Pereira, do Zena Cucina, durante o evento da Enit Brasil realizado no restaurante Foto: Arquivo pessoal

‌



No Zena essa filosofia se reflete não apenas nas receitas, mas também na atmosfera do local, com decoração e elementos que remetem à Ligúria.

Assim, do prato ao copo, cada visita é uma verdadeira imersão na Riviera Italiana, sem sair de São Paulo. Foi exatamente isso que experimentei durante o evento da Enit Brasil. As focaccias me encantaram pela leveza e pelo sabor.

Ah, e ‘Zena’ significa Gênova no dialeto lígure.

