Exclusivo: Gil Rugai enfrenta nova guerra nos tribunais Mesmo em liberdade e obrigado a trabalhar, bancos não permitem que ele tenha contas bancárias Porta de Delegacia por Thais Furlan|Thais FurlanOpens in new window 11/08/2025 - 13h59 (Atualizado em 11/08/2025 - 13h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Gil Rugai, condenado por duplo homicídio, cumpre pena em regime aberto após 11 anos de prisão.

Apesar de ter um emprego fixo, quatro bancos encerraram suas contas sem justificativa clara.

Gil entrou com ações judiciais para recuperar suas contas, mas perdeu as disputas na justiça.

História será abordada no programa Doc Investiga, que irá ao ar hoje à noite, revelando contradições do caso. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Gil Rugai fala com exclusividade 20 anos depois do assassinato do pai e da madrasta Divulgação/RECORD

Gil Rugai está há exatamente um ano fora da cadeia. Ele cumpre o restante da pena — de mais de 30 anos de prisão — em regime aberto. Ao todo, ficou 11 anos, 9 meses e 8 dias atrás das grades. Condenado por matar o pai e a madrasta em 2004, hoje vive com a família em São Paulo, usa tornozeleira eletrônica, tem residência fixa e não sai de casa aos fins de semana. Faz faculdade de Arquitetura e trabalha.

Para que Gil tivesse direito à progressão de pena para o regime aberto, a justiça foi clara: ele precisava arrumar um emprego no prazo de 90 dias após ser solto. Gil cumpriu a determinação à risca e arrumou um trabalho fixo com renda comprovada. Mas ele não consegue utilizar o sistema bancário para movimentar seu dinheiro, seja em contas correntes ou em aplicações em bancos de investimento. Uma pena que parece perpétua, exatamente no momento em que a lei espera a ressocialização de condenados.

O acusado Gil Rugai, de 29 anos, chegando ao Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo ANDRÉ LESSA/ESTADÃO CONTEÚDO/18/02/2013

Quatro bancos decidiram encerrar as contas de Gil de forma unilateral. Ele não recebeu nenhuma justificativa específica, apenas comunicados genéricos por e-mail: “Seguindo critérios internos, iniciamos o processo de encerramento da conta-corrente de sua titularidade.”

A coluna apurou que ele tinha saldo positivo em todas as contas e nunca foi inadimplente ou devedor dos bancos. De um deles, chegou a receber mensagens de agradecimento pelo pagamento sempre antecipado das faturas dos cartões, um mês antes de ter sua conta encerrada.

‌



Uma das contas a que a coluna teve acesso estava aberta desde 2021. Mesmo preso, Gil trabalhava no presídio. Ele conta que, assim que o primeiro banco decidiu encerrar o contrato, os outros seguiram o mesmo caminho, sem qualquer alegação. Foi um efeito cascata.

Gil entrou na justiça contra os quatro bancos para recuperar o acesso às contas encerradas, mas perdeu as ações. A defesa de Gil alega que “o fechamento das contas foi abusivo e que dificilmente uma pessoa consegue se reintegrar à sociedade e viabilizar sua vida pessoal e social sem o uso de uma conta bancária.”

‌



Por outro lado, um dos bancos alegou no processo que a “conta foi bloqueada pelo setor de compliance da instituição, devido a dois alerta de risco fornecidos por outras instituições financeiras, em razão de duas ações criminais existentes contra o autor.”

Uma dessas ações é exatamente o assassinato do pai e da madrasta, crime que Gil nega. A outra, seria uma condenação por falsificação de cheques.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O juiz aceitou as alegações sem se atentar que Gil Rugai nunca foi condenado nem processado por falsificação de cheques. A sentença de um Juiz de direito foi baseada em um processo que, na verdade, nunca existiu.

Questionamos os juízes envolvidos nos processos. Em nota, o Tribunal de Justiça informou que os juízes têm independência para decidir de acordo com os documentos dos autos e seu livre convencimento e que não se manifestariam sobre o caso.

Gil Rugai sustenta que carrega até hoje o peso de um crime midiático e de uma condenação injusta. A polícia alega que ele matou o pai e a madrasta após ser descoberto desviando dinheiro da empresa da família, falsificando assinaturas do pai em cheques.

No entanto, a defesa de Gil conseguiu provar que o próprio pai pedia para ele assinar os cheques em seu nome, para realizar pagamentos regulares da empresa, incluindo o próprio salário do pai. Gil cuidava do departamento financeiro da empresa.

Hoje, o programa Doc Investigação, da RECORD, vai contar todos os detalhes e contradições desse duplo homicídio. Poucos casos criminais geraram tanta discussão no Brasil. Até hoje, a condenação de Gil Rugai divide opiniões.

Pela primeira vez em 20 anos, Gil aceitou gravar uma entrevista em que detalha a sua prisão, fala sobre a noite do crime, questiona a investigação e fala sobre sua relação com o pai e a madrasta, assassinados em março de 2004.

O Doc Investigação vai ao ar às 22h45.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp