Crescimento expressivo no uso de tornozeleiras eletrônicas no Brasil Usuários do dispositivo saltaram de 6 mil em 2016 para mais de 120 mil em 2024 News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 22h00 (Atualizado em 01/08/2025 - 22h00 )

Uso de tornozeleira eletrônica aumenta 20 vezes em oito anos no Brasil

O Brasil registrou um aumento significativo no uso de tornozeleiras eletrônicas ao longo dos anos, com o número de usuários passando de cerca de 6 mil em 2016 para mais de 120 mil em 2024, segundo dados do Ministério da Justiça. Esse crescimento foi particularmente acentuado durante a pandemia, quando medidas foram adotadas para evitar a superlotação do sistema prisional.

As tornozeleiras são utilizadas principalmente por indivíduos em regime semiaberto, representando 53% do total. Outros regimes incluem o provisório (24,2%), aberto (18,1%), fechado (3,5%) e outros (0,4%). A utilização dessas tornozeleiras visa reduzir a sobrecarga das prisões, permitindo que aqueles em regimes menos severos possam ser monitorados fora das unidades prisionais.

Durante a pandemia, o número de usuários quase quadruplicou, destacando a necessidade de soluções alternativas para o sistema prisional brasileiro.

