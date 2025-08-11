Exclusivo: Justiça Militar expede alvará de soltura dos três policiais acusados de assassinar delator do PCC Crime aconteceu em novembro de 2024 no Aeroporto de Guarulhos Porta de Delegacia por Thais Furlan|Thais FurlanOpens in new window 11/08/2025 - 11h43 (Atualizado em 11/08/2025 - 12h02 ) twitter

Vinícius Gritzbach foi executado a tiros de fuzil na saída de Guarulhos em novembro de 2024 TNH1

A juíza Maria Elisa Terra Alves decidiu que o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo é incompetente para julgar os três policiais militares acusados de assassinar Antonio Vinícius Gritzbach, delator do PCC (Primeiro Comando da Capital) executado a tiros de fuzil na saída do Aeroporto de Guarulhos em novembro de 2024.

Assim, ela expediu um alvará de soltura para o trio. Os acusados, entretanto, seguirão presos porque segue contra eles o pedido de prisão preventiva emitido pela Justiça Comum.

A defesa do cabo Denis Antônio Martins, do soldado Ruan Silva Rodrigues e do tenente Fernando Genauro da Silva agora vai pedir que todas as provas obtidas pela investigação da Justiça Militar sejam extintas.

Entre as provas produzidas pela Corregedoria da Polícia Militar estão a extração dos dados dos celulares dos acusados, que os colocam no local do crime, e o resultado positivo do DNA de pelo menos dois dos acusados.

Se o pedido da defesa for aceito, essas provas podem ser invalidadas.

Quais são as acusações

Denis Antônio Martins: Cabo da Polícia Militar, Denis é apontado como um dos executores;

Cabo da Polícia Militar, Denis é apontado como um dos executores; Ruan Silva Rodrigues: Soldado da PM, Ruan também foi denunciado como atirador;

Soldado da PM, Ruan também foi denunciado como atirador; Fernando Genauro: Tenente da PM que teria levado Denis e Ruan até o aeroporto;

O que diz a defesa dos acusados

Os advogados do tenente Genauro e do soldado Ruan, Mauro Ribas e Renato Soares, afirmaram que desde o início alegaram que a Corregedoria da Polícia Militar era incompetente legalmente para investigar o crime de homicídio, e tal fato torna todas as provas produzidas pela Polícia Militar nulas.

A defensora do cabo Denis, Nayara Thibes, afirmou que a decisão foi correta, e agora irá trabalhar a anulação das provas produzidas pela Corregedoria na vara do Júri de Guarulhos.

Entenda o caso

Antônio Vinicius Gritzbach, de 38 anos, foi morto a tiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), no dia 8 de novembro.

Gritzbach havia se tornado delator do Ministério Público, colaborando com informações sobre os esquemas da maior facção do Brasil, o que levantou a suspeita de ‘queima de arquivo’. Ele estava jurado de morte pelo PCC e vinha sendo monitorado por criminosos, que sabiam do horário exato de seu desembarque.

Durante uma viagem a Maceió (AL), Vinicius informou a namorada Maria Helena Antunes que teria visto um homem parecido com o criminoso que estaria o ameaçando. Ao voltar para São Paulo, Vinicius e a namorada, desembarcaram no Aeroporto em Cumbica. Do lado de fora do saguão, o empresário foi alvejado pelos criminosos.

