Assalto a farmácia em São Paulo é frustrado pela polícia
Funcionários e clientes foram rendidos durante ação; suspeitos foram presos e todos os itens devolvidos
Um assalto a uma farmácia na zona sul de São Paulo foi interrompido pela polícia. Criminosos armados invadiram o local com o objetivo de roubar medicamentos de alto custo e fizeram funcionários e clientes reféns.
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