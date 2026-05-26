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Assalto a farmácia em São Paulo é frustrado pela polícia

Funcionários e clientes foram rendidos durante ação; suspeitos foram presos e todos os itens devolvidos

News das 19h|Do R7

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Um assalto a uma farmácia na zona sul de São Paulo foi interrompido pela polícia. Criminosos armados invadiram o local com o objetivo de roubar medicamentos de alto custo e fizeram funcionários e clientes reféns.

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