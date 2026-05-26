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Brasil registra menor número de homicídios em 11 anos

País registrou 42.590 casos em 2024, redução de 7,4% em comparação com 2023

Hora News|Do R7

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O presidente do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, Azor Lopes, analisou a redução nas taxas de homicídio no Brasil.

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