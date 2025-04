Do Congresso à sociedade civil: Lewandowski amplia articulação em defesa à PEC da Segurança Ministro reuniu juristas, ativistas, políticos e jornalistas em agenda informal para buscar apoio à proposta R7 Planalto|Do R7 14/04/2025 - 16h39 (Atualizado em 14/04/2025 - 16h56 ) twitter

Lewandowski defente PEC da Segurança à sociedade civil

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, intensificou a campanha em busca de apoio à PEC da Segurança e, neste domingo (13), reuniu um grupo de juristas, ativistas, jornalistas e políticos para detalhar e defender à proposta, em um movimento para além das negociações dentro do Congresso Nacional.

Durante o encontro, Lewandowski focou em desconstruir o argumento de que a PEC fere autonomia dos estados e municípios, reforçando a intenção de conferir posição constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), instituído em 2018 por lei ordinária.

O ministro criticou gestores locais que fazem campanha contra a proposta e afirmou que a atuação do governo federal de forma conjunta é necessária em um cenário de expansão de facções criminosas atuando entre os estados.

“Passados 36 anos da promulgação da Constituição de 1988, verifica-se que a natureza da criminalidade mudou. Deixou de ser apenas local para ser também interestadual e transnacional“, sustenta a apresentação feita pelo ministro.

Segundo o MJ, a PEC pretende:

Padronizar protocolos, informações e dados estatísticos

Estabelecer diretrizes para segurança pública, ouvindo os entes federados

Trazer a atualização das atribuições da PF e da PRF, de acordo com o que já acontece na prática, além da inclusão das guardas municipais no art. 144

Criar corregedorias e ouvidorias com autonomia funcional

A reunião informal aconteceu na casa do advogado Pierpaolo Bottini e foi organizada por ele e pelos advogados Marco Aurélio Carvalho e Sérgio Renault. A equipe do ministério também compareceu em peso com a presença de todos os secretários da pasta.

Na lista de presentes também estavam figuras carimbadas como o deputado estadual Emídio Pereira de Souza (PT-SP), amigo pessoal do presidente Lula, e a desembargadora Gabriela Araújo, amiga da primeira-dama e madrinha de casamento de Lula e Janja.





