Senador pressiona Planalto por reestruturação da Funasa Senador Hiran Gonçalves deseja ouvir presidente da Funasa sobre reconstrução prometida por Lula em 2023 R7 Planalto|Deborah Hana Cardoso 12/06/2025 - 18h57 (Atualizado em 12/06/2025 - 19h11 )

Hiran Gonçalves é um dos defensores da Funasa PP/Divulgação - 11.07.2023

Alvo de críticas, com um orçamento bilionário e quase extinta em 2023, a Funasa (Fundação Nacional da Saúde) conquistou aliados no centrão, como o senador Hiran Gonçalves (PP-RR), e gerou antipatia no Palácio do Planalto desde aquele ano.

Nesta semana, a CTFC (Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor) do Senado Federal aprovou requerimento para convocar o presidente interino do órgão, Alexandre Motta, a esclarecer as ações realizadas para implementar a reconstrução da Funasa.

Além de detalhar a cooperação do Palácio do Planalto, Motta terá de responder aos questionamentos dos senadores sobre as indicações e o uso das emendas destinadas à Funasa.

Ainda não há data para a audiência com Alexandre Motta.

‌



Fim da Funasa?

Em 2023, o governo Lula enviou uma medida provisória ao Congresso Nacional propondo a extinção da Funasa, o que causou estranhamento entre os parlamentares e resultou em um acordo para manter o órgão.

Durante uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura (CI) no Senado Federal, a presidente do colegiado, senadora Danielle Ribeiro, afirmou: “O desmonte não intimida nenhum senador ou deputado”, e completou: “Se estão desmontando, a decisão final será do Parlamento [...]”.

O governo defendia transferir as atribuições da Funasa para o Ministério das Cidades.

