Eduardo Bolsonaro, Boulos e Haddad lideram pesquisa para o Senado, diz Real Time Big Data No próximo ano, população irá escolher 54 senadores, dois por cada estado, além de governadores e presidente Três Poderes|Do R7, em Brasília 14/05/2025 - 07h49 (Atualizado em 14/05/2025 - 07h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Eduardo Bolsonaro, Boulos e Haddad aparecem como os principais nomes de SP para o Senado Vinicius Loures/Câmara dos Deputados/Arquivo (esq.); Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados/Arquivo (cent.) e Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo (dir.)

Uma nova pesquisa do Instituto Real Time Big Data mostra que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Guilherme Boulos (Psol-SP) e o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP), lideram as intenções de voto para o Senado, caso as eleições fossem hoje.

O levantamento ouviu 1.200 pessoas entre os dias 12 e 13 de maio e tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Também aparecem na lista o atual secretário de Segurança Pública de São Paulo, Capitão Derrite (PL); o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos); e a ex-prefeita Marta Suplicy (PT), entre outros nomes.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Veja a lista completa:

Eduardo Bolsonaro (PL) – 18%

Guilherme Boulos (Psol) – 13%

Fernando Haddad (PT) – 12%

Marta Suplicy (PT) – 10%

Capitão Derrite (PL) – 10%

Rodrigo Manga (Republicanos) – 9%

Ricardo Salles (Novo) – 6%

Rodrigo Garcia (sem partido) – 5%

Paulo Serra (PSDB) – 4%

Renata Abreu (Podemos) – 3%

Raí (PSB) – 3%

Giordano (MDB) – 1%

Nulo/Branco – 4%

Não souberam/Não responderam – 2%

Eleições 2026

Nas eleições de 2026, a população brasileira irá às urnas decidir quem deve ocupar o cargo de presidente da República, além de governadores, deputados federais e senadores. No último caso, cada estado e o Distrito Federal devem escolher até dois nomes para ocuparem a cadeira no Congresso por oito anos.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.