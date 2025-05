Lula diz que vai a enterro de Mujica: ‘Espera que a carne se vá, mas as ideias fiquem’ Presidente está na China e chega em Brasília na quarta-feira Brasília|Do R7 13/05/2025 - 22h49 (Atualizado em 13/05/2025 - 22h49 ) twitter

Lula concedeu a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul a Pepe Mujica no fim do ano passado Ricardo Stuckert/PR - 05.12.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que vai comparecer ao enterro do ex-presidente José “Pepe” Mujica, morto nesta terça-feira (13), aos 89 anos. Em entrevista coletiva ao fim da visita à China, Lula lamentou mais uma vez a morte do aliado político e disse que o mínimo que pode fazer é se “despedir das pessoas que serviram de exemplo para a gente”. Lula chega a Brasília na quarta-feira (14) a noite. “Espero que a carne se vá, mas as ideias fiquem”, afirmou.

Na coletiva, o presidente exaltou Mujica e disse que ele foi “um ser humano muito importante para a democracia” e que não há pessoas como ele é. “Eu conheço muita gente, mas nenhum se iguala a grandeza da alma de Pepe Mujica. Ele era uma figura excepcional”, afirmou. “É muito difícil você encontrar duas, três pessoas no mundo com caráter dele”, completou.

Mujica enfrentava um câncer no esôfago. Conhecido pelo estilo de vida humilde, ele presidiu o Uruguai entre 2010 e 2015. Nesta terça, o presidente em exercício Geraldo Alckmin decretou luto oficial de três dias no país em razão da morte de Mujica.

O governo brasileiro também emitiu nota de pesar pela morte do ex-líder uruguaio. “O legado de “Pepe” Mujica permanecerá, guiando todas e todos aqueles que genuinamente acreditam na integração de nossa região como caminho incontornável para o desenvolvimento e na nossa capacidade de construir um mundo melhor para as futuras gerações”, disse nota do Itamaraty.

‌



Em dezembro do ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva condecorou Mujica com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a maior honraria brasileira concedida a estrangeiros. Os políticos de esquerda eram amigos e aliados ideológicos.

