Sem citar EUA, Lula diz que Brasil e China vão lutar por 'multilateralismo' Presidente criticou mais uma vez as políticas tarifárias do presidente Donald Trump durante visita à China Brasília|Do R7 13/05/2025 - 23h31 (Atualizado em 13/05/2025 - 23h31 )

Lula finalizou a visita à China nesta terça CanalGov/ reprodução - 13.05.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta terça-feira (13), que o Brasil e a China tem uma combinação de interesses em defesa do multilateralismo e contra o protecionismo. A fala foi dita em coletiva de imprensa na China em crítica aos Estados Unidos. Sem citar diretamente o país, Lula disse que “de repente alguém acha que tem o direito de taxar tudo, sem pedir licença, achando que é o dono do mundo”, elencou. Esta semana, porém,EUA e China anunciaram redução de taxas.

“Tentar estabelecer o unilateralismo agora é no mínimo um equívoco que se está cometendo”, disse. “Por isso, o Brasil está defendendo com muita força o multilateralismo e lutar contra o protecionismo”, afirmou.

Após as críticas, Lula disse que não tem medo de retaliação dos Estados Unidos. “O Brasil não tem medo de competir com os EUA. Não temos medo de retaliação. O Trump toma as medidas que ele acha melhor para os Estados Unidos. E eu faço o mesmo com o Brasil. Espero que o Trump compreenda isso”, disse Lula.

Polêmica sobre TikTok

Na entrevista, Lula foi questionado sobre uma crítica que a primeira-dama Janja teria feito a rede social chinesa TikTok que teria causado constrangimento. O presidente rebateu que quem fez o questionamento sobre a rede social foi ele, e não Janja, e que a primeira-dama somente pediu a palavra para explicar o contexto brasileiro. “Foi uma coisa simplesmente normal”, disse Lula, acrescentando que Janja pediu a palavra por não ser “cidadã de segunda classe”. O presidente ainda disse que o governo chinês aceitou enviar alguém ao Brasil para discutir a rede social no país.

‌



Lula também criticou a pessoa que vazou a informação da reunião que foi feita às portas fechadas. “Acho estranho é como essa pergunta chegou a imprensa, alguém teve a pachorra de ligar para alguém, e contar uma coisa que era confidencial”, reclamou.

