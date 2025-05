Meu INSS: saiba como baixar aplicativo e checar se foi vítima de fraude em benefício Aposentados e pensionistas receberão notificação de identificação de descontos de entidade associativa nesta terça Brasília|Do R7, em Brasília 13/05/2025 - 13h41 (Atualizado em 13/05/2025 - 13h43 ) twitter

Governo espera ressarcir vítimas ainda neste mês Joédson Alves/Agência Brasil - 09/05/2025

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) notifica nesta terça-feira (13) os aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos em seu benefício por entidades associativas. A medida foi adotada após investigação da Polícia Federal identificar uma fraude de R$ 6,3 bilhões nas contas de beneficiários.

A notificação para os segurados será enviada pelo celular, por meio do aplicativo “Meu INSS”, da seguinte maneira:

“Aviso importante para você. Foi identificado desconto de entidade associativa em seu benefício. A partir de amanhã você poderá informar se autorizou ou não através do Meu INSS ou ligue 135”.

INSS notificará beneficiários nesta terça-feira Divulgação/INSS

Como baixar o aplicativo

Para receber o aviso e resolver a situação, aposentados e pensionistas afetados devem utilizar o aplicativo oficial Meu INSS, disponível gratuitamente para download para celulares IOS e Android. Faça o download:

• Para Android (Google Play)

• Para iPhone (App Store)

Em seguida, é preciso fazer login com a conta Gov.br e clicar na opção de “Autorizar”, para deixar que o aplicativo acesse os seus dados pessoais.

O beneficiário também poderá fazer todo o processo por meio da central telefônica 135, que atende de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Ao entrar no site ou aplicativo Meu INSS, você vai precisar se logar com senha com o cadastro gov.br. Se ainda não o fez, você precisará completá-lo antes de continuar. 

Nesta terça-feira (13), o INSS começou a notificar 9 milhões de aposentados e pensionistas que foram vítimas de fraude e tiveram os benefícios descontados

Quando o valor será ressarcido

De acordo com o governo, a partir desta quarta-feira (14) o beneficiário poderá saber o nome da entidade que retirou valores da sua conta. Após isso, o usuário deverá informar se autorizou ou não os descontos.

Caso a pessoa não tenha permitido, essa informação será encaminhada à entidade responsável, que terá 15 dias úteis para apresentar a documentação que comprove a autorização do beneficiário ou providenciar o ressarcimento.

Se a associação não apresentar o comprovante de autorização, deverá realizar o ressarcimento ao INSS, que depositará o valor diretamente na conta bancária vinculada ao benefício.

Caso a entidade não realize nenhum dos processos exigidos, o caso será encaminhado à AGU (Advocacia Geral da União) para as medidas legais de cobrança e ressarcimento. A expectativa do governo federal é que, com a medida, as vítimas recebam os valores ainda neste mês.

Cuidado com golpes

O INSS ressalta que o contato com os beneficiários será feito apenas pelo aplicativo. Em caso de dúvidas, é possível ligar na central de teleatendimento 135.

