Portos no Brasil: Mercado, Tráfico e Tecnologia

O Porto de Santos, segundo Anderson Pomini, atual presidente da Autoridade Portuária de Santos, é o maior hub de logística do hemisfério sul, conectando o Brasil a 200 países e sendo responsável por 30% da corrente comercial nacional. Ele enfatiza que 96% das importações e exportações do Brasil passam por portos, evidenciando a importância desse modal logístico.



Pomini também fala sobre os desafios logísticos do país, incluindo o custo Brasil e as necessidades de integração porto-cidade, inspiradas em modelos internacionais, como o Porto Madeiro na Argentina. Sobre o combate ao narcotráfico, Pomini detalha a parceria com autoridades como a Polícia Federal e a Receita Federal, que escaneia 100% dos contêineres, destacando a efetividade nessa tarefa.



O presidente abordou ainda a importância de revisitar normas ambientais para flexibilizar construções de infraestrutura sem ignorar a preservação ambiental, bem como as boas relações com o governo federal para superar a burocracia. Ele menciona planos de investimento que somam R$ 12,5 bilhões, visando melhorias nas próximas duas décadas.



