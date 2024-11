Confira os melhores momentos do Agro Record News desta semana (23/11)

O Agro Record News desta semana, exibido nas manhãs de sábado, mostrou como foi a edição de 2024 do Cup of Excellence, concurso que escolhe os melhores cafés do Brasil , realizado na cidade de Franca, no interior de São Paulo, no dia 2 de novembro. O programa também abordou o aumento nos preços de feijão e trigo em Santa Catarina e o crescimento da exportação de açúcar brasileiro, que comercializou 31,68 milhões de toneladas entre janeiro e outubro.



Outro destaque foi o anúncio da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) em parceria com o Ministério de Desenvolvimento Agrário de investir R$ 261 milhões para comprar 200 mil toneladas de trigo de produtores brasileiros. Segundo Edegar Pretto, presidente da Conab, a intervenção é necessária porque o preço do mercado está abaixo do preço mínimo.