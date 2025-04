Exportações de carne de frango registram crescimento de quase 14% em março

Cerca de 476 mil toneladas de carne de frango , entre produtos in natura e processados, foram exportadas pelo Brasil em março. Dados da ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), com base na Secex (Secretaria de Comércio Exterior), indicam que o volume representa crescimento de 13,8% em relação ao mesmo mês de 2024. A receita subiu 18,5%, alcançando US$ 889 milhões (cerca de R$ 5,7 bilhões na cotação atual).





No acumulado do ano, o avanço é ainda mais expressivo, com US$ 2,5 bilhões (aproximadamente R$ 14,7 bilhões) obtidos no período — uma alta de 20,8%. A China manteve-se como principal destino, com mais de 46 mil toneladas embarcadas.