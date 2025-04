Projeto transforma maracujá-da-caatinga em bebida semelhante a vinho espumante

Com polpa de sabor exótico e alto valor nutricional, o maracujá-da-caatinga pode se transformar na base de uma bebida fermentada e gaseificada semelhante ao vinho espumante . É o que mostrou uma pesquisa da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), desenvolvida em parceria com a Universidade Federal da Paraíba. O estudo apontou que o produto tem potencial para fortalecer a agricultura familiar e impulsionar a economia regional.



Apesar de a fruta ser resistente à seca e tolerante a doenças , sua comercialização ainda se restringe a itens processados, como geleias, compotas, licores e cervejas artesanais. Os próximos passos do projeto incluem testes para o escalonamento da produção industrial e a viabilidade de inserção do espumante de maracujá silvestre no mercado.