Produção de trigo avança, mas Brasil produz apenas 60% da demanda nacional do grão

O Brasil importou 552,4 mil toneladas de trigo em outubro de 2024, o maior volume para o mês nos últimos cinco anos. A quantidade total do grão comprada pelo país neste ano já alcançou 5,7 milhões de toneladas, recorde desde 2013. Os produtores do Rio Grande do Sul , por sua vez, venderão sacas estimadas em R$ 271 milhões aos outros estados nacionais.