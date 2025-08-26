Barroso defende superação do negacionismo climático no RECORD Talks Presidente do STF destaca papel do judiciário na proteção dos direitos humanos frente às mudanças climáticas Alerta Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 13h11 (Atualizado em 26/08/2025 - 13h11 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Luís Roberto Barroso, presidente do STF, discursou no evento RECORD Talks em Brasília.

Ele enfatizou a superação do negacionismo climático e a proteção dos direitos humanos diante das mudanças climáticas.

Barroso destacou que eventos climáticos recentes são sinais de alerta que ameaçam a dignidade humana, especialmente das populações pobres.

O papel do judiciário é crucial para implementar iniciativas globais e garantir a proteção ambiental e dos direitos das minorias.

‘Negacionismo precisa ser superado’, afirma Barroso sobre mudanças climáticas durante RECORD Talks

Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, discursou na abertura do evento RECORD Talks em Brasília, destacando a importância do papel do judiciário nas questões climáticas. Ele enfatizou a necessidade de superar o negacionismo climático para enfrentar o aquecimento global e proteger os direitos humanos.

Durante sua fala, Barroso ressaltou que as mudanças climáticas representam uma ameaça à dignidade humana, afetando a vida e a integridade física das pessoas, especialmente das populações mais pobres. Ele citou eventos climáticos recentes como inundações e secas para ilustrar os sinais de alerta que o planeta está emitindo.

Barroso frisou a necessidade de iniciativas globais para enfrentar os desafios climáticos e destacou o papel crescente do judiciário em tratar essa questão como um direito humano. Ele mencionou que, apesar de acordos internacionais como o Acordo de Paris de 2015, muitas nações ainda não cumprem suas metas de redução de emissões. O ministro defendeu a atuação do judiciário como essencial na proteção de minorias e na promoção de uma agenda ambiental responsável.

Perguntas e Respostas

Qual foi o tema principal abordado por Luís Roberto Barroso no evento RECORD Talks?

‌



Luís Roberto Barroso destacou a importância do papel do judiciário nas questões climáticas e a necessidade de superar o negacionismo climático para enfrentar o aquecimento global e proteger os direitos humanos.

Como as mudanças climáticas afetam a dignidade humana, de acordo com Barroso?

‌



Barroso afirmou que as mudanças climáticas representam uma ameaça à dignidade humana, afetando a vida e a integridade física das pessoas, especialmente das populações mais pobres.

Quais exemplos de eventos climáticos Barroso citou durante sua fala?

‌



Ele citou eventos climáticos recentes, como inundações e secas, para ilustrar os sinais de alerta que o planeta está emitindo.

Qual é a posição de Barroso sobre o cumprimento de acordos internacionais como o Acordo de Paris?

Barroso mencionou que, apesar de acordos internacionais, muitas nações ainda não cumprem suas metas de redução de emissões, ressaltando a necessidade de ações globais e do judiciário na proteção de minorias e promoção de uma agenda ambiental responsável.

Assista ao vídeo - ‘Negacionismo precisa ser superado’, afirma Barroso sobre mudanças climáticas durante RECORD Talks

