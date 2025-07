Corrida de cães na Bolívia incentiva adoção responsável Evento de 1 km contou com categorias para cães pequenos, médios e grandes Alerta Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 13h23 (Atualizado em 28/07/2025 - 13h23 ) twitter

‘Atletas’ de quatro patas participam de corrida de incentivo à adoção de animais na Bolívia

Na Bolívia, cães participaram de uma corrida de 1 km destinada a promover a adoção e cuidados com animais de estimação. A competição foi organizada em categorias para pequenos, médios e grandes portes, com todos os participantes utilizando coleiras de identificação. Durante a prova, alguns cães mostraram determinação, enquanto outros se divertiram ou cansaram antes do término. O evento destacou a importância da adoção responsável e dos cuidados com os animais.

Assista ao vídeo - ‘Atletas’ de quatro patas participam de corrida de incentivo à adoção de animais na Bolívia

