Fungos antárticos revelam impactos climáticos globais Expedição gaúcha descobre cogumelos em musgos que cobrem apenas 1% do solo antártico Alerta Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 13h23 (Atualizado em 28/07/2025 - 13h23 )

RESUMO DA NOTÍCIA Pesquisadores do Rio Grande do Sul descobriram quatro novas espécies de cogumelos na Antártida.

As novas espécies foram encontradas em uma área coberta por musgos que representa apenas 1% do solo antártico.

A Antártida é crucial para a regulação do clima global, impactando fenômenos climáticos no Brasil.

As descobertas podem beneficiar indústrias como a farmacêutica e alimentícia e são um marco para futuras pesquisas.

Fungos no gelo: pesquisadores identificam novas espécies que podem desvendar impactos climáticos

Pesquisadores do Rio Grande do Sul identificaram quatro novas espécies de cogumelos na Antártida, em uma área onde musgos cobrem apenas 1% do solo. Essa descoberta pode oferecer insights valiosos sobre as mudanças climáticas que afetam o Brasil, como intensas ondas de frio e calor.

Os cogumelos foram encontrados após dois anos de estudos e uma expedição realizada em 2023. A Antártida desempenha um papel crucial na regulação do clima global, influenciando oceanos, correntes marítimas, ventos e regimes de chuva. A resistência desses cogumelos a condições extremas destaca sua importância no equilíbrio ecológico.

A descrição das novas espécies foi publicada em um artigo científico, considerado um passo inicial para que a descoberta sirva de referência para outros pesquisadores. Isso pode levar ao desenvolvimento de produtos em diversas áreas, como as indústrias farmacêutica e alimentícia. A pesquisa ressalta a relevância dos fungos na indústria, sugerindo que a descrição dessas espécies é fundamental para futuras análises em contextos industriais.

