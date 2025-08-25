Governo federal compra alimentos perecíveis afetados por tarifas Plano Brasil Soberano busca mitigar impactos das tarifas dos EUA Alerta Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/08/2025 - 11h45 (Atualizado em 25/08/2025 - 11h45 ) twitter

Brasil Soberano: compra de alimentos perecíveis será feita de maneira simplificada, afirma ministro

O governo federal anunciou medidas para adquirir alimentos que seriam exportados para os Estados Unidos, mas foram impactados por tarifas impostas. Parte do Plano Brasil Soberano, a iniciativa visa apoiar produtores afetados, direcionando os alimentos para merenda escolar, Forças Armadas e outras instituições.

Em coletiva em Brasília, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, ressaltou que a compra focará em produtos perecíveis sem mercado imediato internacional. Carne e café foram excluídos devido à existência de outros mercados.

Teixeira acredita que o programa terá boa aceitação no Congresso Nacional por atender interesses de produtores em várias regiões do Brasil. A compra será simplificada e sujeita a controles rigorosos para evitar irregularidades.

Perguntas e Respostas

Quais medidas o governo federal está tomando em relação à compra de alimentos afetados por tarifas?

‌



O governo federal anunciou a aquisição de alimentos que seriam exportados para os Estados Unidos e foram impactados por tarifas impostas, como parte do Plano Brasil Soberano. O objetivo é apoiar produtores afetados e destinar os alimentos para merenda escolar, Forças Armadas e outras instituições.

Qual é o foco das compras de alimentos anunciadas pelo governo?

‌



A compra focará em produtos perecíveis que não possuem mercado imediato internacional, excluindo carne e café devido à existência de outros mercados.

Como o ministro Paulo Teixeira avalia a aceitação do programa no Congresso Nacional?

‌



Paulo Teixeira acredita que o programa terá boa aceitação no Congresso Nacional, pois atende aos interesses de produtores de várias regiões do Brasil.

Quais são as medidas de controle que serão implementadas na compra?

A compra será simplificada, mas sujeita a controles rigorosos para evitar irregularidades.

Assista ao vídeo - Brasil Soberano: compra de alimentos perecíveis será feita de maneira simplificada, afirma ministro

