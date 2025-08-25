Governo federal compra alimentos perecíveis afetados por tarifas
Plano Brasil Soberano busca mitigar impactos das tarifas dos EUA
O governo federal anunciou medidas para adquirir alimentos que seriam exportados para os Estados Unidos, mas foram impactados por tarifas impostas. Parte do Plano Brasil Soberano, a iniciativa visa apoiar produtores afetados, direcionando os alimentos para merenda escolar, Forças Armadas e outras instituições.
Em coletiva em Brasília, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, ressaltou que a compra focará em produtos perecíveis sem mercado imediato internacional. Carne e café foram excluídos devido à existência de outros mercados.
Teixeira acredita que o programa terá boa aceitação no Congresso Nacional por atender interesses de produtores em várias regiões do Brasil. A compra será simplificada e sujeita a controles rigorosos para evitar irregularidades.
