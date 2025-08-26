Lula reafirma defesa da soberania em reunião ministerial
Presidente discute tarifas americanas e regulamentação de redes sociais
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Na segunda reunião ministerial do ano, realizada no Palácio do Planalto em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância da soberania nacional. Ele abordou questões como as tarifas aplicadas aos produtos brasileiros pelos Estados Unidos e a regulamentação das redes sociais.
Lula enfatizou que o Brasil é um país soberano com uma Constituição própria, que deve ser respeitada por qualquer nação que deseje interagir com o país. O governo está aberto a negociações em igualdade de condições, mas rejeita ser tratado como subalterno.
Durante a reunião, também foram discutidas estratégias para enfrentar a CPMI das fake news e um projeto de lei sobre redes sociais que será enviado ao Congresso nesta semana.
Perguntas e Respostas
Quais temas o presidente Lula abordou na segunda reunião ministerial do ano?
O presidente Lula abordou a soberania nacional, as tarifas aplicadas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros e a regulamentação das redes sociais.
Qual a posição do Brasil em relação às interações com outros países, segundo Lula?
Lula destacou que o Brasil é um país soberano com sua própria Constituição, que deve ser respeitada por qualquer nação que deseje interagir com o país. O governo está aberto a negociações em igualdade de condições, mas rejeita ser tratado como subalterno.
O que mais foi discutido durante a reunião ministerial?
Foi discutida a CPMI das fake news e um projeto de lei sobre redes sociais que será enviado ao Congresso nesta semana.
Assista ao vídeo - ‘Não estamos dispostos a sermos tratados como se fôssemos subalternos’, afirma Lula
Veja também
Vice-presidente defendeu, durante encontro ministerial nesta terça (26), diálogo como caminho para resolver impasses comerciais
Alerta Brasil playlist
1/8
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!