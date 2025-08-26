Logo R7.com
Lula reafirma defesa da soberania em reunião ministerial

Presidente discute tarifas americanas e regulamentação de redes sociais

Alerta Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Na reunião ministerial, Lula enfatizou a soberania nacional do Brasil.
  • O presidente discutiu tarifas americanas sobre produtos brasileiros e regulamentação de redes sociais.
  • O governo brasileiro se posicionou contra tratados que o coloquem em posição subalterna.
  • Foi abordada a CPMI das fake news e um projeto de lei sobre redes sociais será enviado ao Congresso.

 

'Não estamos dispostos a sermos tratados como se fôssemos subalternos', afirma Lula
Na segunda reunião ministerial do ano, realizada no Palácio do Planalto em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância da soberania nacional. Ele abordou questões como as tarifas aplicadas aos produtos brasileiros pelos Estados Unidos e a regulamentação das redes sociais.

Lula enfatizou que o Brasil é um país soberano com uma Constituição própria, que deve ser respeitada por qualquer nação que deseje interagir com o país. O governo está aberto a negociações em igualdade de condições, mas rejeita ser tratado como subalterno.

Durante a reunião, também foram discutidas estratégias para enfrentar a CPMI das fake news e um projeto de lei sobre redes sociais que será enviado ao Congresso nesta semana.

Perguntas e Respostas

Quais temas o presidente Lula abordou na segunda reunião ministerial do ano?


O presidente Lula abordou a soberania nacional, as tarifas aplicadas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros e a regulamentação das redes sociais.

Qual a posição do Brasil em relação às interações com outros países, segundo Lula?


Lula destacou que o Brasil é um país soberano com sua própria Constituição, que deve ser respeitada por qualquer nação que deseje interagir com o país. O governo está aberto a negociações em igualdade de condições, mas rejeita ser tratado como subalterno.

O que mais foi discutido durante a reunião ministerial?


Foi discutida a CPMI das fake news e um projeto de lei sobre redes sociais que será enviado ao Congresso nesta semana.

