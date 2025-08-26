Lula reafirma defesa da soberania em reunião ministerial Presidente discute tarifas americanas e regulamentação de redes sociais Alerta Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 15h17 (Atualizado em 26/08/2025 - 15h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Na reunião ministerial, Lula enfatizou a soberania nacional do Brasil.

O presidente discutiu tarifas americanas sobre produtos brasileiros e regulamentação de redes sociais.

O governo brasileiro se posicionou contra tratados que o coloquem em posição subalterna.

Foi abordada a CPMI das fake news e um projeto de lei sobre redes sociais será enviado ao Congresso.

'Não estamos dispostos a sermos tratados como se fôssemos subalternos', afirma Lula

Na segunda reunião ministerial do ano, realizada no Palácio do Planalto em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância da soberania nacional. Ele abordou questões como as tarifas aplicadas aos produtos brasileiros pelos Estados Unidos e a regulamentação das redes sociais.

Lula enfatizou que o Brasil é um país soberano com uma Constituição própria, que deve ser respeitada por qualquer nação que deseje interagir com o país. O governo está aberto a negociações em igualdade de condições, mas rejeita ser tratado como subalterno.

Durante a reunião, também foram discutidas estratégias para enfrentar a CPMI das fake news e um projeto de lei sobre redes sociais que será enviado ao Congresso nesta semana.

Perguntas e Respostas

Quais temas o presidente Lula abordou na segunda reunião ministerial do ano?

‌



O presidente Lula abordou a soberania nacional, as tarifas aplicadas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros e a regulamentação das redes sociais.

Qual a posição do Brasil em relação às interações com outros países, segundo Lula?

‌



Lula destacou que o Brasil é um país soberano com sua própria Constituição, que deve ser respeitada por qualquer nação que deseje interagir com o país. O governo está aberto a negociações em igualdade de condições, mas rejeita ser tratado como subalterno.

O que mais foi discutido durante a reunião ministerial?

‌



Foi discutida a CPMI das fake news e um projeto de lei sobre redes sociais que será enviado ao Congresso nesta semana.

Assista ao vídeo - ‘Não estamos dispostos a sermos tratados como se fôssemos subalternos’, afirma Lula

Veja também

‌



Vice-presidente defendeu, durante encontro ministerial nesta terça (26), diálogo como caminho para resolver impasses comerciais

Alerta Brasil playlist 1 / 8 Modo teatro Reproduzindo Tarifaço é ‘totalmente injustificado’, diz Alckmin ao destacar superávit dos EUA com o Brasil 'Não estamos dispostos a sermos tratados como se fôssemos subalternos', afirma Lula ‘Negacionismo precisa ser superado’, afirma Barroso sobre mudanças climáticas durante RECORD Talks Brasil Soberano: compra de alimentos perecíveis será feita de maneira simplificada, afirma ministro Haddad diz que há espaço para parceria com os EUA e afirma que governo irá combater desinformação Barroso: 'Do início da República até o final do regime militar, a história do Brasil foi de golpes' Fungos no gelo: pesquisadores identificam novas espécies que podem desvendar impactos climáticos ‘Jiko bukken’: Japão tenta revalorizar imóveis com má fama após morte de proprietários

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!