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Pedestres quase são atropelados por ônibus na Coreia do Sul

Veículo desgovernado avançou sobre a calçada e parou após bater em prédio comercial

Alerta Brasil|Do R7

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Na Coreia do Sul, uma mãe rapidamente salvou seu filho de um atropelamento. Veja!

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