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Dinamarca inicia serviço militar obrigatório prolongado

Guerra na Ucrânia e disputa pela Groênlandia com os EUA motivaram mudanças

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Cerca de 1.600 militares dinamarqueses iniciaram um novo período de serviço militar obrigatório estendido no país. A premiê dinamarquesa afirmou que o país está pronto para defender cada centímetro da Groenlândia, ilha da qual a nação detém a posse.

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