Vídeo flagra momento em que drone russo ataca ucraniano

Um ucraniano, de 52 anos, foi perseguido por um drone russo e atacado. De acordo com imagens de testemunhas do ocorrido, a vítima corre em volta de uma van a fim de despistar a aeronave.



O aparelho permanece perseguindo o homem até que, em certo momento, avança rapidamente contra a vítima e explode. Apesar do susto, o ucraniano sobreviveu.



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