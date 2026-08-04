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Vídeo flagra momento em que drone russo ataca ucraniano

Equipamento mergulha, explode e lança homem de 52 anos contra veículo; vítima sobrevive

Link Record News|Do R7

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Um ucraniano, de 52 anos, foi perseguido por um drone russo e atacado. De acordo com imagens de testemunhas do ocorrido, a vítima corre em volta de uma van a fim de despistar a aeronave.

O aparelho permanece perseguindo o homem até que, em certo momento, avança rapidamente contra a vítima e explode. Apesar do susto, o ucraniano sobreviveu.

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