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Cães são treinados para afastar animais selvagens

Técnica dos cães não machuca os animais e requer muito cuidado

Link Record News|Do R7

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Cães especialmente treinados estão sendo utilizados em Nevada, nos Estados Unidos, para afastar ursos que se aproximam de áreas habitadas.

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