Vídeo: chão cede e 'engole' idosa de 79 anos no Espírito Santo

Uma idosa de 79 anos caiu em um buraco que se abriu em uma rua de São Mateus, no Espírito Santo , na noite de domingo (27). A mulher permaneceu gritando por socorro por cerca de 30 minutos até ser resgatada e levada ao hospital, apresentando arranhões e uma luxação na perna. A prefeitura local informou que acionou a equipe da Secretaria Municipal de Defesa Social para interditar a área. De acordo com as autoridades, o buraco pode ter sido causado pelas fortes chuvas que atingiram a região recentemente.