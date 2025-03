Bia Menezes, do São Paulo, fala sobre expectativa para final da Supercopa Feminina Record News|Do canal Record News no YouTube 15/03/2025 - 10h30 (Atualizado em 15/03/2025 - 12h09 ) twitter

São Paulo e Corinthians se enfrentam pela final da Supercopa Feminina neste sábado (15). Bia Menezes, lateral e um dos principais nomes do São Paulo conversou com o Elas Com A Bola e contou sobre a expectativa para o jogo.

