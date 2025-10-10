Logo R7.com
RECORD NEWS transmite a Brasil Ladies Cup a partir da próxima quinta (16)

Torneio tem participação de Grêmio, Palmeiras, Gimnasia y Esgrima (ARG) e Peñarol (URU)

Brasil Ladies Cup|Do R7

A RECORD NEWS, a casa do futebol feminino na TV brasileira, transmite a Brasil Ladies Cup neste mês de outubro. O torneio tem a participação de Grêmio, Palmeiras, Gimnasia y Esgrima (ARG) e Peñarol (URU).

Na próxima quinta-feira (16), serão transmitidas as partidas da primeira fase. A grande final acontece no domingo (19).

