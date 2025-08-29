Logo R7.com
RECORD NEWS transmite a Brasil Ladies Cup em outubro; saiba quais são as equipes

Torneio internacional de futebol feminino será realizado no estádio do Canindé, em São Paulo

Elas com a Bola|Do R7

A Brasil Ladies Cup 2025 está programada para ocorrer entre os dias 16 e 19 de outubro no estádio do Canindé, em São Paulo. O torneio contará com a participação do Grêmio, atual campeão; Palmeiras; Peñarol, do Uruguai; e Gimnasia, da Argentina. A competição começará diretamente na fase semifinal e terá transmissão da RECORD NEWS.

Os jogos serão realizados em um formato eliminatório: as equipes vencedoras das semifinais avançarão para a final enquanto as derrotadas disputarão o terceiro lugar. Assim, ao término do evento haverá uma definição clara dos três primeiros colocados.

O time vencedor receberá uma premiação de R$50 mil, e o vice-campeão levará R$30 mil. Tradicionalmente realizada em dezembro nos anos anteriores, a edição deste ano foi antecipada para outubro.

