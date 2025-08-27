Estádio do Canindé é definido como sede da Brasil Ladies Cup
Torneio acontece entre 16 e 19 de outubro; Grêmio e Palmeiras estão confirmados
O estádio do Canindé, em São Paulo, foi anunciado nesta quarta-feira (27) como sede da Ladies Cup. O local foi palco da final da competição em 2023 e de toda a quarta edição, que aconteceu no ano passado. O atual campeão, Grêmio, e o Palmeiras estão confirmados no torneio, que acontece entre os dias 16 e 19 de outubro.
