Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Neymar é convocado para disputar o Mundial

Presença do camisa 10 era dúvida; Brasil estreia dia 13 de junho contra Marrocos

Link Record News|Do R7

  • Google News

Neymar garante sua convocação para a seleção brasileira.


Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Seleção brasileira
  • copa-do-mundo
  • neymar-jr
  • esportes

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.