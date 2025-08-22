Logo R7.com
Brasil Ladies Cup anuncia quinta edição com participação de Grêmio, Peñarol e Palmeiras

Pela primeira vez, amistoso adotará o formato mata-mata, com quatro equipes participantes

Elas com a Bola|Do R7

O Brasil Ladies Cup anunciou a 5ª edição da competição de futebol, que será realizada de 16 a 19 de outubro, em São Paulo. Pela primeira vez, o torneio adotará o formato mata-mata, com quatro equipes participantes. Grêmio, Palmeiras e o clube uruguaio Peñarol já estão confirmados.

As premiações serão de R$ 50 mil para a campeã e R$ 30 mil para a segunda colocação. Na edição de 2024, as gaúchas venceram o Bahia e conquistaram o título do amistoso.

