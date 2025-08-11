Caminhão perde freio e desce rua desgovernado. 📲 #RecordNews #short Record News|Do canal Record News no YouTube 11/08/2025 - 19h18 (Atualizado em 12/08/2025 - 02h35 ) twitter

Um caminhão carregado com morangos congelados perdeu o freio e desceu desgovernado por uma rua de Tocos do Moji, em Minas Gerais, na noite deste domingo. Câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo atingiu uma construção e, em seguida, caiu de uma área elevada. Segundo o motorista, de 55 anos, a falha mecânica ocorreu enquanto descia um morro. O caminhão colidiu contra uma pequena edificação e depois atingiu três carros estacionados. No veículo também estava um passageiro, de 45 anos. De acordo com a Polícia Militar, o condutor foi encaminhado ao hospital após sentir dores no peito. 📲 #RecordNews