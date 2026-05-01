Setor de florestas plantadas bate recorde histórico na produção de celulose
Indústria de árvores cultivadas gera receita de R$ 240 bilhões, área plantada cresceu quase 3%
O setor de florestas plantadas no Brasil está em expansão, com um faturamento de R$ 240 bilhões e atingindo 10,52 milhões de hectares cultivados.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Anúncio de US$ 1 bi para florestas associa preservação ao intuito lucrativo, diz especialista
Governo Lula anunciou novo meio de financiamento para o fundo de proteção às florestas tropicais durante discurso nas Nações Unidas
‘Fazer check-in às 15h ou às 17h e sair ao meio-dia não vai existir mais’, comenta especialista
Portaria do Ministério do Turismo prevê que o preço da diária deva corresponder ao período de 24 horas