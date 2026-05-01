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Setor de florestas plantadas bate recorde histórico na produção de celulose

Indústria de árvores cultivadas gera receita de R$ 240 bilhões, área plantada cresceu quase 3%

Conexão Flórida|Do R7

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O setor de florestas plantadas no Brasil está em expansão, com um faturamento de R$ 240 bilhões e atingindo 10,52 milhões de hectares cultivados.

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