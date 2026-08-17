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Banco Central realiza dois leilões nesta segunda-feira (17)

Objetivo das operações é recomprar o câmbio futuramente, em dezembro e fevereiro

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O Banco Central anunciou a realização de dois leilões para a venda de dólares com o objetivo de recomprar a moeda entre dezembro e fevereiro.

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