Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Governo inicia processo para aplicar lei da reciprocidade

Ação é uma resposta aos Estados Unidos após tarifaço imposto por Donald Trump

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O governo brasileiro iniciou um processo de aplicação da lei da reciprocidade em resposta às tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.

No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • lula
  • economia
  • donald-trump
  • tarifaco

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.