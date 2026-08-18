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Petrobras confirma descoberta de petróleo na foz do Amazonas

Estatal identificou presença de 'hidrocarboneto' no poço Morpho

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A Petrobras anunciou a descoberta de petróleo em um poço natural localizado na bacia da foz do Amazonas, no estado do Amapá.

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