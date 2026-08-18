Petrobras confirma descoberta de petróleo na foz do Amazonas
Estatal identificou presença de 'hidrocarboneto' no poço Morpho
A Petrobras anunciou a descoberta de petróleo em um poço natural localizado na bacia da foz do Amazonas, no estado do Amapá.
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